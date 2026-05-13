В Иране казнен инженер, признанный виновным в сотрудничестве с Израилем

"Мизан", информационное агентство судебной системы Ирана, сообщает о приведении в исполнение смертного приговора, вынесенного Эхсану Афраште, признанному виновным в шпионаже и сотрудничестве с "сионистским режимом".

Согласно сообщению, он был повешен после того, как его апелляцию отклонил Верховный суд. Как утверждается, он прошел курс подготовки "Мосада" в Непале и прекрасно владел ивритом, английским и французским языками.

По словам правозащитников, Афраште родился в 1993 году в Исфахане и является инженером-строителем со второй степенью. Он был арестован в 2024 году после возвращения из Турции и провел несколько месяцев в одиночном заключении в следственном изоляторе.