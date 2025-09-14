Минобороны Израиля: за два года войны реабилитацию прошли свыше 20 тысяч раненых

Департамент реабилитации министерства обороны Израиля сообщил, что почти за два года войны "Железные мечи" была оказана помощь более 20000 раненых военнослужащих и сотрудников сил безопасности, передает "Кан".

По данным ведомства, половина пострадавших – моложе 30 лет, 92% – мужчины, 64% – резервисты. У 45% зафиксированы физические травмы, при этом около 56% сталкиваются с психологическими проблемами (во многих случаях в сочетании с физическими травмами).