Минобороны Израиля: за два года войны реабилитацию прошли свыше 20 тысяч раненых

время публикации: 14 сентября 2025 г., 16:15 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 16:19
Ayal Margolin/Flash90

Департамент реабилитации министерства обороны Израиля сообщил, что почти за два года войны "Железные мечи" была оказана помощь более 20000 раненых военнослужащих и сотрудников сил безопасности, передает "Кан".

По данным ведомства, половина пострадавших – моложе 30 лет, 92% – мужчины, 64% – резервисты. У 45% зафиксированы физические травмы, при этом около 56% сталкиваются с психологическими проблемами (во многих случаях в сочетании с физическими травмами).

