Гендиректор канадской туркомпании открыл "правду об одеялах", выдаваемых в самолетах

Пассажиры самолетов, выполняющих международные рейсы, часто просят принести им одеяло, чтобы согреться. Однако, как заметил Л.П. Моррис, генеральный директор туристической компании Busbud, в интервью журналу Fodor's Travel, лучше не делать этого, так как далеко не все одеяла, выдаваемые пассажирам, проходят стирку между рейсами. Интервью цитирует "Исраэль а-Йом".

Часть одеял подвергается промышленной стирке при температуре 60–90 градусов и герметично упаковывается, но далеко не все они проходят ту же процедуру.

На регулярных рейсах тележки с бельем действительно прямо с борта отправляются в прачечную, где их стирают, сушат и упаковывают в пластиковый пакет. Так что, если вам предложили одеяло в плотно запечатанной упаковке, скорее всего, оно чистое.

Но если предыдущий рейс приземлился с опозданием, а на подготовку самолёта остается всего 25 минут, стюарды просто складывают неиспользованные одеяла и кладут обратно в пакеты, надеясь, что пассажиры этого не заметят.

Моррис даже рассказал, что руководство одного из самых загруженных аэропортов признавалось ему, что в эконом-классе стирается только пятая часть имеющихся одеял.