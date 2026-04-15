Николь Кидман рассказала, что проходит обучение на доулу по сопровождению умирающих

Австралийская актриса Николь Кидман поделилась, что планирует освоить новую для себя сферу – она учится помогать людям в конце жизни, пишет The Guardian. Во время выступления в Университет Сан-Франциско актриса рассказала, что проходит обучение на специалиста по сопровождению умирающих. Такие специалисты оказывают эмоциональную, психологическую и физическую поддержку людям в последние дни их жизни.

Традиционно доула ассоциируется с помощью женщинам во время беременности и родов, однако в последние годы все больше специалистов выбирают направление помощи умирающим. Этот подход иногда называют "доула конца жизни". По словам Кидман, идея заняться этим появилась после смерти ее матери, Джанель Энн, которая ушла из жизни в 2024 году в возрасте 84 лет. Актриса призналась, что в тот период ее мама чувствовала себя одинокой, а семья, несмотря на заботу, не могла полностью дать ей необходимую поддержку. Тогда у Кидман возникло желание, чтобы рядом был человек, способный оказать спокойную и нейтральную помощь в такой момент.

В сентябре 2024 года актриса получила награду за лучшую женскую роль на Венецианский кинофестиваль за фильм "Девочка", однако пропустила церемонию, чтобы провести время с семьей после утраты. Кидман не единственная в индустрии, кто заинтересовался этой сферой: режиссер Хлоя Чжао также прошла обучение на доулу конца жизни, во многом из-за собственного страха перед смертью.