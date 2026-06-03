"Погром" возле дома судьи БАГАЦа: Ноаму Сольбергу вызвана "скорая"

Радиостанция "Кан Бет" передала, что после акции протеста "харедим", которая прошла в поселке Алон Швут, Ноаму Сольбергу стало нехорошо и ему была вызвана "скорая".

По информации радиостанции "Кан Бет", полиция задержала около 50 участников беспорядков у дома судьи.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу опубликовал заявление, в котором осудил беспорядки возле дома судьи БАГАЦа, но не стал указывать, кто именно в них участвовал. "Я решительно осуждаю бесчинства возле дома Ноама Сольберга. Я ожидаю от правоохранительных органов, что виновные ответят по всей строгости закона". Нетаниягу также позвонил Сольбергу и повторил, что он надеется, что виновные будут наказаны.

Вечером 3 июня десятки ультраортодоксов из радикального движения "Пелег Иерушальми" собрались в поселке Алон Швут, возле дома судьи БАГАЦа Ноама Сольберга. Они прорвались во двор, где нанесли значительный материальный ущерб: разбили окно в доме, повредили семейный автомобиль, побили горшки с цветами. Супруга судьи, Мейра Сольберг, назвала произошедшее "погромом".

Радиостанция "Кан Бет" передает, что недалеко от дома был обнаружен флаг Израиля, на котором вместо Звезды Давида была нарисована свастика.