x
03 июня 2026
|
последняя новость: 23:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 июня 2026
|
03 июня 2026
|
последняя новость: 23:15
03 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Погром" возле дома судьи БАГАЦа: Ноаму Сольбергу вызвана "скорая"

Полиция
Призыв ультраортодоксов
Верховный суд/БАГАЦ
Акции протеста
время публикации: 03 июня 2026 г., 23:13 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 23:25
Судья Ноам Сольберг
Photo by Chaim Goldberg/Flash90
"Погром" возле дома судьи БАГАЦа: Ноаму Сольбергу вызвана "скорая"
Пресс-служба полиции Израиля
После акции протеста "харедим" к судье БАГАЦа Ноаму Сольбергу вызвана "скорая"
Пресс-служба полиции Израиля

Радиостанция "Кан Бет" передала, что после акции протеста "харедим", которая прошла в поселке Алон Швут, Ноаму Сольбергу стало нехорошо и ему была вызвана "скорая".

По информации радиостанции "Кан Бет", полиция задержала около 50 участников беспорядков у дома судьи.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу опубликовал заявление, в котором осудил беспорядки возле дома судьи БАГАЦа, но не стал указывать, кто именно в них участвовал. "Я решительно осуждаю бесчинства возле дома Ноама Сольберга. Я ожидаю от правоохранительных органов, что виновные ответят по всей строгости закона". Нетаниягу также позвонил Сольбергу и повторил, что он надеется, что виновные будут наказаны.

Вечером 3 июня десятки ультраортодоксов из радикального движения "Пелег Иерушальми" собрались в поселке Алон Швут, возле дома судьи БАГАЦа Ноама Сольберга. Они прорвались во двор, где нанесли значительный материальный ущерб: разбили окно в доме, повредили семейный автомобиль, побили горшки с цветами. Супруга судьи, Мейра Сольберг, назвала произошедшее "погромом".

Радиостанция "Кан Бет" передает, что недалеко от дома был обнаружен флаг Израиля, на котором вместо Звезды Давида была нарисована свастика.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2026

Ультраортодоксы пытались ворваться в дом судьи БАГАЦа Ноама Сольберга