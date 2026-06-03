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Экономика

Кибуц Ханита добился через суд 6 млн долларов от китайского инвестфонда

Китай
время публикации: 03 июня 2026 г., 23:15 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 23:15
Кибуц Ханита добился через суд 6 млн долларов от китайского инвестфонда
AP Photo/Kin Cheung

Кибуц Ханита и китайский инвестиционный фонд Ballet Vision достигли внесудебного соглашения, в рамках которого фонд, владеющий 80% акций компании "Адашот Ханита", приобретет оставшиеся 20% акций за 6 миллионов долларов.

Напомним, что в начале текущего года кибуц обратился в суд с иском обязать фонд реализовать обязательство по выкупу 20% акций компании за 11 миллионов шекелей.

В свою очередь, Лю Юксяо, директор китайского инвестиционного фонда Ballet Vision, в показаниях для Тель-Авивского окружного суда сообщил, что "с начала боевых действий в Израиле правительство Китая классифицировало Израиль как зону высокого риска и ввело запрет на любые новые китайские инвестиции в стране".

80% акций "Адашот Ханита", специализирующейся на производстве интраокулярных линз для медицинских нужд, были проданы кибуцем китайскому инвестфонду в 2021 году за 35 миллионов долларов.

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