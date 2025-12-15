Медики спасли юношу, который едва не погиб из-за ханукального пончика

Врач организации "Ихуд Ацала" спас жизнь 20-летнего молодого человека, у которого развилась опасная для жизни аллергическая реакция после того, как он съел ханукальный пончик.

Инцидент произошел в районе рынка Махане-Иегуда в Иерусалиме. По словам доктора Натана Унгера, ему сообщили, что у молодого человека аллергия на молочные продукты. Он был уверен, что пончик "парве" – то есть, не содержит молочного, однако это оказалось не так.

У пострадавшего началась острая аллергическая реакция, угрожавшая его жизни, и лишь своевременная инъекция необходимой дозы адреналина параллельно с подачей кислорода и дополнительными медикаментами помогла избежать гибели.

Стабилизировав состояние пациента, его эвакуировали в больницу для продолжения лечения и обследований.