Военная сводка минздрава: за последние сутки в больницы поступили 108 пострадавших

Министерство здравоохранения сообщает, что с начала войны "Рычание льва" и по состоянию на 15 марта 07:00 в больницы страны поступили 3195 пострадавших, из них 81 человек до сих пор находится на госпитализации.

В том числе один человек, поступивший в критическом состоянии (не указано, в какой день это произошло), девять поступили в тяжелом состоянии, 10 в состоянии средней степени тяжести, состояние 60 оценивается как легкое, один человек проходит обследования.

За минувшие сутки, с 07:00 субботы до 07:00 воскресенья в больницы поступили 108 пострадавших, в том числе двое в состоянии средней степени тяжести, 96 с легкими травмами, девять случаев тяжелого нервного шока, один человек проходит обследования.