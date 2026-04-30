Отчет "Репортеров без границ": беспрецедентное снижение уровня свободы СМИ в мире

Международная организация "Репортеры без границ" представила 30 апреля ежегодный отчет о состоянии свободы СМИ. Он публикуется с 2002 года и определяет ситуацию в каждой стране по пятибалльной шкале – от "хорошей" до "крайне серьезной".

"Впервые за 25 лет существования индекса, более чем половина государств мира подпадает под оценку "тяжелая" и "крайне серьезная". Доля населения, проживающего в странах, где ситуация хорошая, сократилась с 20% менее чем до 1%", – заявляет организация.

Страной с самой свободной прессой стала Норвегия, однако хорошую оценку получили всего семь стран, и все они расположены в Северной Европе. Например, Франция с оценкой "удовлетворительно", заняла в рейтинге лишь 25 место.

Ситуация в США оценивается как "проблематичная", эта страна находится на 64-м месте, между Ботсваной и Панамой. "Атаки президента США Дональда Трампа на СМИ носят систематический характер", – отмечают авторы отчета, напомнив и о депортации сальвадорского журналиста Марио Гевары, рассказывавшего о преследовании мигрантов.

Худшим регионом по части свободы СМИ "Репортеры без границ" называют Ближний Восток. В частности, Израиль опустился с 112 на 116 место. Отмечается, что страна использует контртеррористическое законодательства для ограничения доступа журналистов, а с начала военных действий в Газе погибли более 220 журналистов. При этом региональным лидером назван Катар – она на 75-м месте.

Всего в индексе 180 государств и территорий. В замыкающую десятку входят Азербайджан, Россия, Туркменистан, Вьетнам, Афганистан, Саудовская Аравия, Иран, Китай, Северная Корея и Эритрея, которая находится на последнем месте.