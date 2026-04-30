Израиль

МИД Израиля: ХАМАС сексуально эксплуатирует жителей Газы

время публикации: 30 апреля 2026 г., 11:43 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 11:43
МИД Израиля: ХАМАС сексуально эксплуатирует жителей Газы
Кадр из видео министерства иностранных дел Израиля

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало сообщение о том, что боевики ХАМАСа сексуально эксплуатируют жителей сектора Газы и заставляют замолчать тех, кто пытается говорить об этом.

В публикации МИД ссылается на бывшего боевика "Бригад Иззаддина аль-Касама", заявившего, что он сообщал руководству ХАМАСа о случаях сексуального насилия, однако вместо расследования его самого наказали за попытку предать эти факты огласке.

МИД Израиля называет это еще одним свидетельством того, что ХАМАС использует жителей Газы не только как "живой щит", но и как объект насилия и запугивания.

Это сообщение было опубликовано на официальной странице МИД Израиля в соцсети X после нескольких публикаций британского издания Daily Mail, в которых утверждалось, что боевики ХАМАСа используют "позор" изнасилованных детей, чтобы принудить их семьи к сотрудничеству, а также что в условиях острого дефицита ресурсов хамасовцы, контролирующие распределение гуманитарной помощи, принуждают наиболее уязвимых жительниц сектора к сексу.

Daily Mail: В мечетях Газы насилуют детей, чтобы заставить их и их семьи подчиняться ХАМАСу
Daily Mail: женщины в Газе сталкиваются с сексуальным насилием со стороны боевиков ХАМАСа
Еще один бывший заложник ХАМАСа рассказал о сексуализированном насилии в плену