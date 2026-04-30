ЦАХАЛ: в Газе ликвидирован террорист-парамедик. Видео
время публикации: 30 апреля 2026 г., 12:16 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 12:44
ЦАХАЛ сообщил, что в среду, 29 апреля, был ликвидирован боевик ХАМАСа Ибрагим Абу Сакр, планировавший в ближайшее время совершить нападение на израильских военных.
По данным армейской пресс-службы, в течение войны Абу Сакр участвовал в организации многочисленных террористических атак против сил ЦАХАЛа и Государства Израиль. В армии также заявили, что он параллельно служил парамедиком в военной структуре ХАМАСа.
В ЦАХАЛе подчеркнули, что перед ударом были приняты меры для снижения риска для гражданских, включая использование точного боеприпаса и воздушное наблюдение.