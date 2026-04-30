Зеленский не стал отвергать предложение Путина о перемирии на 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение президента России Владимира Путина об установлении временного перемирия на 9 мая. Вопрос был поднят в ходе телефонного разговора Путина с американским президентом Дональдом Трампом.

"Я поручил нашим представителям связаться с командой президента США и уточнить детали российского предложения. Нужно выяснить, о чем конкретно идет речь – нескольких часах для обеспечения безопасности парада в Москве, или о чем-то большем", – сообщил Зеленский.

"Наше предложение – долгосрочное прекращение огня, обеспечение надежной безопасности для людей и долговременный мир. Украина готова работать для этого в любом достойном и эффективном формате", – добавил украинский лидер.

Отметим, что в Украине, как и большинстве стран мира, окончание Второй Мировой войны в Европе отмечается 8 мая. Это государственный праздник – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Ранее министерство обороны России сообщило, что "в связи с текущей военной обстановкой" парад в Москве пройдет без военной техники. Количество зрителей парада в Санкт-Петербурге сокращено до 300 человек. Российские власти опасаются украинских воздушных ударов.