ЦАХАЛ объявил о начале волны ударов по "Хизбалле" в Ливане

Незадолго до полудня 30 апреля ЦАХАЛ объявил о начале волны ударов по объектам "Хизбаллы" в Ливане.

Ливанские источники передают: атакованы цели в районах Набатии, Бурдж-Калауи и Султании на юге Ливана. Есть убитые и раненые.

Позже ливанские источники уведомили: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Мадждаль-Зуне, Гандурии, Фруне, Тулану, Кфар-Румане, Хирбат-Сельме, Харисе, на юге Ливана.

Судя по имеющимся данным, ЦАХАЛ на этот раз ограничился масштабными ударами по целям на юге Ливана, не атакуя в Бейруте и Бекаа.