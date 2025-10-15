Офис главы правительства: у Нетаниягу бронхит

Канцелярия главы правительства уведомила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу страдает от воспаления дыхательных путей (бронхита), которое не представляет опасности для него и окружающих.

"В соответствии с рекомендацией его личного врача доктора Берковича премьер-министр отменил запланированные на оставшуюся часть дня мероприятия и отдыхает дома", – сообщает канцелярия.

Ранее Нетаниягу сообщил суду, что "сильно простужен". Однако на заседание суда он пришел.