x
15 октября 2025
|
последняя новость: 16:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 октября 2025
|
15 октября 2025
|
последняя новость: 16:33
15 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Офис главы правительства: у Нетаниягу бронхит

время публикации: 15 октября 2025 г., 15:21 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 15:21
Офис главы правительства: у Нетаниягу бронхит
Yonatan Sindel/Flash90

Канцелярия главы правительства уведомила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу страдает от воспаления дыхательных путей (бронхита), которое не представляет опасности для него и окружающих.

"В соответствии с рекомендацией его личного врача доктора Берковича премьер-министр отменил запланированные на оставшуюся часть дня мероприятия и отдыхает дома", – сообщает канцелярия.

Ранее Нетаниягу сообщил суду, что "сильно простужен". Однако на заседание суда он пришел.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook