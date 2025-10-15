Минздрав предупреждает о собаке в Верхней Галилее, зараженной бешенством

Министерство здравоохранения Израиля уведомляет: в поселке Эйн-Зейтим в Верхней Галилее замечена бродячая собака, зараженная бешенством.

Речь идет о крупной собаке коричневого окраса.

Четыре человека, контактировавшие с этой собакой, были направлены на профилактическое лечение от бешенства.

Уведомление о зараженной собаке было получено 13 октября.

Минздрав просит всех, кто контактировал или чьи животные контактировали в районе инцидента с бродячей собакой, похожей по описанию, в период с 25 сентября по 12 октября включительно, срочно обратиться в Бюро здравоохранения Цфата по телефонам 04-6994257, 04-6994200 или в ближайшую к месту жительства поликлинику для выяснения вопроса о проведении профилактического лечения.