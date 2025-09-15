В 2022 году от рака предстательной железы умерли 453 израильтянина

В связи с Днем информированности о раке предстательной железы министерство здравоохранения опубликовало отчет с данными по заболеваемости и смертности от рака простаты за 2022 год. В соответствии с этим документом, сохраняется тенденция снижения смертности от рака предстательной железы в Израиле.

По данным Национального центра контроля заболеваний при минздраве, в 2022 году от этой болезни умерли 453 мужчины. Уровень смертности от рака предстательной железы в Израиле очень низкий по сравнению с остальным миром – прежде всего, благодаря ранней диагностике и эффективному лечению пациентов.

В 2022 году от инвазивного рака предстательной железы умерли 453 мужчины (90% умерших – евреи и другие, 10% – арабы) против 525 умерших в 2021 году. В пересчете, на 100 тысяч человек показатель смертности в 2022 году составил 5,5 случая среди евреев и 4,1 случая среди арабов, тогда как в 2021 году эти значения были 6 и 7,1 соответственно. Среди всех онкологических заболеваний рак предстательной железы – третья по частоте причина смерти у мужчин в Израиле.

На протяжении лет наблюдается снижение смертности от рака предстательной железы в Израиле. В 2007-2022 годах среди евреев снижение составляло 1,5% в год, а среди арабов наблюдается снижение на 1,2% в год за период с 1996 по 2022 годы. Наивысший риск смерти – с 60 лет и старше, преимущественно начиная с 75 лет. Во всех возрастных группах смертность у евреев выше, чем у арабов.

В 2022 году рак предстательной железы был самым распространенным онкологическим заболеванием у мужчин в Израиле. По данным отчета, в этом году в Национальный онкореестр внесены 3335 новых случаев инвазивного рака предстательной железы (94% – евреи, 6% – арабы), тогда как в 2021 году их было 3480.

Что касается тенденций заболеваемости в последние годы, из данных следует, что наблюдается рост: среди евреев – в среднем на 3,8% в год в 2015-2022 годах; среди арабов – на 2,8% в год в 2016-2022 годах.

Риск заболеть раком предстательной железы значительно возрастает после 50 лет. Наибольшее число случаев приходится на возраст 70-74 года, и во всех возрастных группах заболеваемость у евреев выше, чем у арабов.

Из числа случаев, по которым имелись данные о стадии заболевания на момент постановки диагноза, более половины (54%) новых случаев, зарегистрированных в 2000-2022 годах, были диагностированы на ранней стадии (опухоли минимально вышли за пределы исходной ткани и минимально проникли в соседние ткани), а 12,5% – на метастатической стадии (опухоли вышли за пределы ткани-источника и распространились в отдаленные органы по лимфатическому или кровеносному руслу).

В международном сравнении, по отношению к странам с самыми высокими в мире показателями заболеваемости и смертности от рака предстательной железы, уровень заболеваемости в Израиле относительно высок (75-е место), тогда как уровень смертности – очень низкий (145-е место), что указывает на высокую выживаемость, обусловленную, в числе прочего, ранней диагностикой и эффективным лечением.

Согласно полученным данным, в Израиле наблюдается снижение смертности, что подчеркивает важность ранней диагностики. Поскольку большинство случаев заболеваемости и смертности от рака предстательной железы приходится на пожилые возрастные группы, настоятельно рекомендуется тем, кто сталкивается с разными трудностями при мочеиспускании, наличием крови в моче и семенной жидкости, снижением половой функции и другими симптомами, обратиться к урологу для обследования.