Врачи модифицировали пистолет с горячим клеем, чтобы склеивать сломанные кости

В новой статье, опубликованной в журнале Device, команда ученых из Южной Кореи описывает разработку необычного устройства, которое исключает необходимость заранее создавать сложные костные имплантаты. В экспериментах на кроликах исследователи "печатают" трансплантаты на 3D-принтере прямо на месте перелома, что способствует сращению и естественному восстановлению костей.

В отличие от традиционных металлических или донорских костных имплантатов, которые требуют предварительной индивидуальной подгонки и изготовления, новое решение значительно упрощает процесс и позволяет его проводить гораздо быстрее. В течение 12 недель после операции у кроликов с тяжелыми переломами бедренной кости не было выявлено признаков инфекции, при этом регенерация костной ткани оказалась лучше, чем у контрольной группы, которой применялись традиционные трансплантаты из костного цемента. Вместо обычного термоклея, применяемого в стандартных клеевых пистолетах, ученые создали смесь из гидроксиапатита – вещества, способствующего заживлению и присутствующего в натуральной кости – и биосовместимого термопластика поликапролактона, который становится жидким при температуре ниже 60°C. Регулируя пропорции этих двух компонентов, исследователи смогли быстро изменять твердость и прочность 3D-печатных костных трансплантатов.