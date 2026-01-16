Вакцинация во время беременности защищает новорожденных от коклюша

Коклюш представляет серьезную угрозу для жизни новорожденных. Во многих странах первую из трех обязательных доз вакцины дети могут получить только с двухмесячного возраста, а собственный иммунный ответ начинает формироваться лишь после второй прививки, которую обычно делают примерно в четыре месяца. Чтобы защитить младенца в этот уязвимый период, в большинстве европейских стран беременным женщинам рекомендуется вакцинация от коклюша. Во время беременности защитные антитела матери передаются ребенку через плаценту, обеспечивая безопасную и эффективную пассивную защиту уже с момента рождения.

Команда ученых международного здравоохранения клиники "Шарите" впервые показала, что материнские антитела присутствуют у новорожденных не только в крови, но и в слизистой оболочке носа – именно в том месте, через которое инфекционные возбудители чаще всего проникают в организм. По словам ученых, хотя было известно, что антитела передаются через плаценту, их обнаружение в носовой слизистой стало неожиданным и важным доказательством высокой эффективности непрямой иммунизации.

В международном исследовании приняли участие 343 беременные женщины из Гамбии, которых вакцинировали либо от коклюша, либо от столбняка. У младенцев, чьи матери получили прививку от коклюша, соответствующие антитела были выявлены как в крови, так и в слизистой оболочке носа. В дальнейшем специалисты Медицинского исследовательского совета Гамбии при Лондонской школе гигиены и тропической медицины наблюдали около 160 детей, анализируя их кровь и носовые выделения до и после плановой вакцинации против коклюша различными типами вакцин.

Результаты показали, что у детей, которым вводили цельноклеточную вакцину в возрасте 8, 12 и 16 недель, в среднем формировался более выраженный иммунный ответ по сравнению с младенцами, получившими бесклеточную вакцину. Авторы исследования отмечают, что требуются дополнительные работы, чтобы понять, как полученные данные могут повлиять на клиническую защиту и выбор стратегий вакцинации в разных условиях. В Европе с 2005 года применяется бесклеточная вакцина, тогда как в большинстве стран с низким и средним уровнем дохода по-прежнему преимущественно используют цельноклеточную вакцину.