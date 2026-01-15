x
15 января 2026


последняя новость: 20:40

Здоровье

Минздрав предупреждает: больной корью пользовался общественным транспортом в центре страны

Корь
время публикации: 15 января 2026 г., 20:14 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 20:19
Минздрав предупреждает: больной корью пользовался общественным транспортом в центре страны
Chaim Goldberg/Flash90

Министерство здравоохранения опубликовало сообщение о больном корью, который пользовался общественным транспортом. Минздрав просит людей, находившихся в местах, указанных в сообщении, убедиться, что они вакцинированы в соответствии с рекомендациями.

Больной корью во вторник, 13 января, с 11:30 до 12:20 ехал в автобусе 92 маршрута от остановки "Ган Варша" в Бней-Браке до остановки "Ракевет Кала Шахам" в Петах-Тикве.

Поскольку речь идет о крайне заразном заболевании, минздрав просит всех, кто находился в этих местах в указанное время проверить свой статус вакцинации. В случае необходимости, в больничных кассах, в бюро здравоохранения "лишкат бриют" и на станциях здоровья матери и ребенка "Типат Халав" можно сделать прививку.

Подробности можно узнать в информационном центре минздрава по телефону *5400.

Здоровье
