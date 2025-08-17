Зубная паста из волос может предотвратить кариес и восстановить эмаль

Согласно новому исследованию, ученые выяснили, что кератин – белок, присутствующий в волосах, коже и шерсти – способен восстанавливать зубную эмаль и предотвращать развитие начальных стадий кариеса. Исследователи из Королевского колледжа Лондона установили, что при взаимодействии с минеральными веществами, содержащимися в слюне, кератин формирует защитный слой, который по своей структуре и свойствам напоминает природную зубную эмаль.

Употребление кислых продуктов и напитков, недостаточная гигиена полости рта и возрастные изменения со временем разрушают зубную эмаль. Это вызывает повышенную чувствительность, боль и может привести к потере зубов. Сейчас для замедления разрушения эмали применяются фторсодержащие пасты, однако исследования показали, что препараты на основе кератина способны полностью остановить этот процесс. Кератин создает прочный минеральный барьер, который защищает поверхность зуба и закрывает открытые нервные каналы, вызывающие чувствительность, тем самым обеспечивая как защиту, так и облегчение симптомов.

Такое лечение может проводиться в форме повседневной зубной пасты или специального профессионального геля, по консистенции напоминающего лак для ногтей, для более точечного восстановления. Ученые уже работают над возможностями практического применения этой технологии и считают, что кератиновое восстановление эмали может стать доступным для широкой публики в течение ближайших двух-трех лет.

В исследовании ученые использовали кератин, полученный из шерсти. Они выяснили, что при нанесении на зубную поверхность и взаимодействии с минеральными веществами, содержащимися в слюне, кератин формирует упорядоченную кристаллоподобную структуру, напоминающую по строению и функциям естественную зубную эмаль. Со временем эта структура продолжает притягивать ионы кальция и фосфата, что способствует формированию защитного слоя, аналогичного натуральной эмали. Это открытие представляет собой важный прогресс в области восстановления зубных тканей.