Натуральная молекула удаляет 90% зубного налета, вызывающего кариес

Ученые выявили природное вещество, способное устранять до 90% липкой биопленки, которая формируется при образовании зубного налета и развитии кариеса. Это открытие может существенно изменить подход к ежедневной гигиене полости рта. Малотоксичная молекула, содержащаяся в ряде овощей, при добавлении в зубную пасту или ополаскиватель поможет дольше сохранять зубы чистыми, крепкими и здоровыми.

Команда исследователей из Университета Бен-Гуриона в Негеве совместно с учеными Сычуаньского университета и Национального университета Сингапура обнаружила соединение 3,3′-дииндолилметан (ДИМ), или бисиндол, которое снижает образование биопленок, ответственных за налет и кариес, на 90%. Кроме того, известно, что это вещество обладает и противораковым действием. Полость рта человека – благоприятная среда для размножения бактерий S. mutans, являющихся основными возбудителями кариеса. После приема пищи эти микроорганизмы активно растут в теплой и сладкой среде, формируя на поверхности зубов липкую биопленку. Со временем она превращается в зубной налет, повреждает эмаль и способствует развитию кариеса. В лабораторных экспериментах бисиндол (DIM) смог разрушить такую биопленку, тем самым останавливая рост бактерий.

По словам профессора Ариэля Кушмаро, ведущего автора работы и сотрудника кафедры биотехнологической инженерии имени Аврама и Стеллы Гольдштейн-Горен, благодаря своей низкой токсичности эта молекула может быть включена в состав зубных паст и ополаскивателей, что позволит значительно повысить уровень гигиены полости рта.