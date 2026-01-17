x
Здоровье

Исследование: парацетамол во время беременности безопасен вопреки утверждениям Трампа

время публикации: 17 января 2026 г., 08:25 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 08:30
Исследования: парацетамол во время беременности безопасен вопреки утверждениям Трампа
AP Photo/Chris Carlson

Масштабное исследование, опубликованное в авторитетном научном журнале The Lancet, подтвердило безопасность парацетамола для беременных женщин, сообщает ВВС.

Ученые проанализировали 43 надежных исследования, охвативших сотни тысяч случаев, и не обнаружили никакой связи между приемом препарата и риском развития аутизма, СДВГ или других нарушений у детей. Особое внимание уделялось сравнению братьев и сестер, что позволило исключить влияние генетических факторов и семейной среды.

Ведущий автор исследования, профессор Асма Халил, подчеркнула, что вывод однозначен: парацетамол остается безопасным вариантом при соблюдении медицинских рекомендаций. Текущие протоколы прямо предписывают его использование для снятия боли и температуры у будущих матерей. Отказ от такого лечения, напротив, может привести к серьезным осложнениям, включая риск выкидыша и преждевременных родов.

Данная публикация ставит точку в дискуссии, обострившейся в сентябре прошлого года после резких заявлений Дональда Трампа. Тогда президент США утверждал, что его администрация связывает прием парацетамола с аутизмом, и призывал беременных женщин "биться как черти", чтобы избегать этого лекарства. Эти слова вызвали жесткую критику со стороны мирового медицинского сообщества из-за отсутствия научных доказательств.

Эксперты отмечают, что новое исследование в The Lancet соответствует самым высоким стандартам качества и полностью опровергает опасения, озвученные политиками. Медики надеются, что эти данные помогут успокоить женщин и предотвратят опасные отказы от необходимой терапии во время беременности.

