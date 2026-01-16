Токсин холерных бактерий подавляет рост колоректального рака

Токсин, который вырабатывают бактерии холеры, способен тормозить развитие колоректального рака и при этом не наносить заметного вреда организму. К такому выводу пришли ученые Университета Умео в Швеции по итогам нового исследования. Как показали эксперименты, системное введение очищенного бактериального соединения влияет на иммунную среду внутри опухолей, что открывает перспективы для разработки принципиально новых подходов к лечению рака.

В рамках работы исследователи изучали противоопухолевые свойства MakA – цитотоксина, выделенного из бактерии Vibrio cholerae. В экспериментах на мышах было обнаружено, что регулярное введение этого вещества заметно замедляет рост опухолей.

MakA избирательно накапливался в опухолевых тканях, где усиливал гибель раковых клеток и снижал их способность к делению. Одновременно токсин изменял клеточный состав опухолевой среды, увеличивая количество клеток врожденного иммунитета, в частности макрофагов и нейтрофилов, что дополнительно способствовало подавлению роста новообразований.

При этом лечение не вызывало у животных воспалительных реакций или других негативных эффектов. Даже при многократном применении не фиксировалось ухудшения общего состояния, снижения массы тела или нарушений в работе жизненно важных органов. Это указывает на то, что действие MakA в основном ограничивается опухолевой тканью.

Дополнительные исследования показали, что MakA стимулирует выработку иммунных сигнальных молекул внутри опухоли, которые помогают уничтожать раковые клетки, одновременно активируя механизмы защиты, предотвращающие повреждение здоровых тканей.

Авторы подчеркивают, что для подтверждения эффективности и безопасности MakA необходимы дальнейшие исследования на других моделях, а также оценка его потенциала для клинического применения. Результаты работы опубликованы в журнале Cell Death & Disease. Исследование было проведено в Университете Умео в сотрудничестве с научными центрами UCMR и MIMS при финансовой поддержке Шведского исследовательского совета, Шведского онкологического общества и Фонда Кемпе.