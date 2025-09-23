x
23 сентября 2025
23 сентября 2025
23 сентября 2025
последняя новость: 11:55
23 сентября 2025
Здоровье

Трамп связал прием парацетамола при беременности с аутизмом. Ученые: это не доказано

время публикации: 23 сентября 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 23 сентября 2025 г., 11:24
Трамп связал прием парацетамола при беременности с аутизмом. Ученые: это не доказано
AP Photo/Chris Carlson

На брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил о якобы существующей связи между вакцинами, а также приемом ацетаминофена (парацетамола, Tylenol) во время беременности, и риском аутизма.

Американские СМИ отмечают, что заявления Трамп не подкрепляются мнением специалистов.

"Стремительный рост аутизма – один из самых тревожных трендов в здравоохранении", – заявил Трамп, призвавших беременных женщин избегать приема препарата Tylenol. Он сказал, что "накапливаются свидетельства связи между применением ацетаминофена при беременности и аутизмом".

Научного консенсуса о причинной связи нет, отмечают агентства Associated Press и Reuters. В профессиональном сообществе такое мнение считают не только бездоказательным, но и потенциально вредным. Эксперты напоминают, что лечить лихорадку и боль во время беременности важно, а причинно-следственной связи с аутизмом исследования не установили.

Отметим, что у Трампа не было собственного мнения по этому поводу. На него повлиял доклад, подготовленный ведомством министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего – известного противника вакцинации. Этот доклад подвергается критике со стороны экспертов.

