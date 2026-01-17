Воздействие ПФАС и ПХБ связано с повышенным риском развития рассеянного склероза

Новое исследование показывает, что у людей, подвергшихся воздействию ПФАС и полихлорированных бифенилов (ПХБ), чаще выявляется рассеянный склероз (РС). Работа, опубликованная в журнале Environment International, основана на данных более 900 недавно диагностированных пациентов с РС и такой же группы контрольных участников, сопоставленных по ключевым параметрам.

С помощью анализа крови и данных шведской когорты эпидемиологического исследования рассеянного склероза (EIMS) ученые изучали связь между концентрацией этих распространённых загрязнителей и вероятностью постановки диагноза РС. Результаты показали, что даже с учётом факторов образа жизни у людей, подвергшихся воздействию смеси ПФАС и ПХБ, риск развития рассеянного склероза был выше.

Во всем мире растет число людей, страдающих рассеянным склерозом и другими хроническими аутоиммунными заболеваниями. Часть этого увеличения объясняется улучшением диагностики и лечением, позволяющим пациентам жить дольше, однако рост заболеваемости также отражает увеличение числа новых случаев. По последним оценкам, глобальная заболеваемость рассеянным склерозом ежегодно увеличивается примерно на 5-10%. Поскольку генетика не может меняться так быстро, основной причиной этого роста считаются факторы окружающей среды – загрязнение, воздействие химических веществ, инфекции, изменения в питании, стресс и другие аспекты образа жизни.

На первом этапе исследования ученые проанализировали содержание 14 различных соединений ПФАС и 3 гидроксилированных метаболитов ПХБ – веществ, образующихся при распаде ПХБ в организме. Для каждого соединения они измерили концентрацию в крови участников и с помощью статистических методов оценили связь между уровнем этих веществ и вероятностью постановки диагноза рассеянного склероза.

Результаты показали, что несколько веществ, включая широко распространенный ПФАС – перфтороктансульфонат (ПФОС), а также два гидроксилированных ПХБ, связаны с повышенным риском развития рассеянного склероза. У людей с наивысшими концентрациями ПФОС и гидроксилированных ПХБ вероятность диагностирования РС была примерно вдвое выше, чем у участников с самыми низкими уровнями этих веществ.

На втором этапе исследователи изучили, как риск рассеянного склероза меняется при одновременном воздействии этих веществ в комбинации. Метод анализа смесей позволил оценить влияние всей группы ПФАС и гидроксилированных метаболитов ПХБ на риск развития рассеянного склероза, а не рассматривать каждое вещество отдельно. Исследователи выяснили, что более высокая суммарная концентрация ПФАС связана с увеличением вероятности заболевания, даже если отдельные вещества сами по себе показывали слабую или отсутствующую связь. Это указывает на то, что важна общая нагрузка и возможные суммарные или взаимодействующие эффекты химикатов.