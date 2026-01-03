Выявлены два новых подтипа рассеянного склероза

Благодаря применению ИИ исследователи выявили два ранее неизвестных подтипа рассеянного склероза. Это открытие приближает медицину к более персонализированным методам лечения и лучшим прогнозам для пациентов. Хотя заболеванием страдают миллионы людей по всему миру, терапию чаще подбирают по проявлениям болезни, и она нередко оказывается недостаточно эффективной, поскольку не учитывает индивидуальные биологические особенности.

Теперь же, комбинируя ИИ, обычный анализ крови и данные МРТ, ученые смогли обнаружить два новых биомаркера рассеянного склероза. Специалисты считают, что этот "прорыв" способен кардинально изменить подход к лечению болезни в глобальном масштабе. В исследовании под руководством Университетского колледжа Лондона (UCL) и компании Queen Square Analytics, где участвовали 600 пациентов, ученые анализировали уровень специфического белка – легкой цепи нейрофиламента в сыворотке (sNfL). Он помогает оценить степень повреждения нервных клеток и указывает на активность заболевания.

Данные по уровню sNfL и МРТ-изображения мозга были проанализированы с помощью модели машинного обучения SuStaIn. Как сообщается в журнале Brain, анализ позволил выделить два разных биологических варианта рассеянного склероза – "ранний sNfL" и "поздний sNfL". У пациентов с первым вариантом уже на начальных этапах болезни фиксировались повышенные показатели sNfL и повреждения в мозолистом теле, а очаги поражения в мозге появлялись и увеличивались быстрее. Ученые считают, что этот тип течения более активный и агрессивный. Во втором варианте сначала отмечалось уменьшение объема мозга – в частности, в лимбической коре и глубоких отделах серого вещества – и лишь затем возрастал уровень sNfL. Такое течение прогрессирует медленнее, а выраженные изменения проявляются позже.

Исследователи подчеркивают, что это открытие поможет врачам точнее определять пациентов с повышенным риском осложнений и подбирать для них более индивидуализированное лечение. По словам ученых, в дальнейшем, если ИИ-инструмент будет показывать ранний вариант РС, связанный с повышенным sNfL, пациенты смогут получать более целенаправленную терапию и находиться под тщательным медицинским контролем. В то же время людям с "поздним" типом sNfL могут назначать иные подходы – например, индивидуальные схемы лечения, направленные на защиту нервных клеток и сохранение функций мозга.