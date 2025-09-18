x
Roche покупает компанию выходцев из "Тевы" с НИОКР в Израиле за 3,5 млрд долларов

время публикации: 18 сентября 2025 г., 21:23 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 21:23
AP Thomas Kienzle

Фармацевтическая корпорация Roche анонсировала покупку компании 89bio, разрабатывающей препарат для лечения жирной печени. Стоимость сделки составила 2,4 миллиарда долларов наличными с опцией доплаты в размере еще 1,1 миллиарда долларов при условии достижения определенных показателей.

89bio была основана в Израиле бывшими сотрудниками корпорации "Тева". В последствии производственные мощности и штаб-квартира компании перебрались в США, однако научно-исследовательская деятельность по-прежнему сосредоточена в Израиле.

Ведущий препарат компании находится на III стадии клинических испытаний.

