Добавки с экстрактом какао снижают возрастные маркеры воспаления

В рамках исследования COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study (COSMOS) специалисты из больницы Mass General Brigham вместе с коллегами проследили за изменениями пяти воспалительных маркеров у людей, которые несколько лет ежедневно принимали экстракт какао. Оказалось, что у них снизился уровень hsCRP – показателя воспаления, связанного с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Это говорит о том, что противовоспалительные свойства какао могут играть важную роль в его благотворном влиянии на сердце. Результаты опубликованы в журнале Age and Ageing.

Пищевые вмешательства все чаще рассматриваются как способ замедлить процесс воспалительного старения, известного как "инфламмейджинг". Ранее небольшие исследования показали, что экстракт какао способен снижать уровень воспалительных маркеров благодаря флаванолам – биоактивным веществам, которые содержатся не только в какао-бобах, но также в ягодах, винограде, чае и других растительных продуктах. Чтобы перейти от локальных наблюдений к более широким выводам, ученые инициировали крупное исследование COSMOS, направленное на изучение влияния экстракта какао на сердечно-сосудистое здоровье и его возможную связь с механизмами инфламмейджинга.

С 2014 по 2020 год в больнице Brigham and Women's Hospital проходило исследование COSMOS – масштабное рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое испытание с участием 21 442 человек в возрасте старше 60 лет. Его результаты показали, что прием экстракта какао снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 27%.

В рамках нового анализа ученые исследовали образцы крови 598 участников COSMOS, чтобы оценить изменения пяти биомаркеров воспаления: трех провоспалительных белков (hsCRP, IL-6 и TNF-α), одного противовоспалительного (IL-10) и одного, связанного с иммунным ответом (IFN-γ). Сравнивая показатели на старте, через 1 и 2 года, исследователи обнаружили, что уровень hsCRP ежегодно снижался на 8,4% по сравнению с группой плацебо, тогда как остальные биомаркеры оставались в целом стабильными или демонстрировали незначительный рост.

Снижение уровня hsCRP, зафиксированное у участников, может частично объяснять кардиозащитный эффект экстракта какао, ранее выявленный в крупном исследовании COSMOS, где отмечалось уменьшение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые подчеркнули, что изменения других воспалительных маркеров, включая легкое снижение уровня IL-6 у женщин (но не у мужчин), нуждаются в дальнейшем изучении. В будущем команда планирует продолжить анализ данных COSMOS, чтобы выяснить, способны ли регулярный прием экстракта какао и поливитаминов снижать более выраженные проявления воспаления и положительно влиять на другие ключевые показатели здоровья, связанные со старением.