19 мая 2026
Инструкция для португальских ветеринаров: не лечить людей, считающих себя животными

время публикации: 19 мая 2026 г., 19:28 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 19:35
AP Photo/Rodrigo Abd

Ассоциация ветеринарных врачей Португалии сообщила, что не будет оказывать медицинскую помощь людям, идентифицирующим себя как животные. В заявлении подчеркивается, что с точки зрения закона, они все равно являются людьми.

Так называемое движение териантропов набирает популярность. За пределами Португалии уже зафиксированы случаи, когда его последователи обращались за медицинской помощью к ветеринарам. Было принято решение заранее выработать рекомендации на случай, что териантропы обратятся к португальским ветеринарам.

Как сообщает Euronews, согласно новому протоколу, ветеринары не имеют права проводить диагностику, лечение или любые клинические процедуры в отношении людей, даже если те считают себя животными, и должны направить пациента к врачу. При этом подчеркивается необходимость действовать уважительно.

Видео людей, идентифицирующих себя как животные и подражающих им в поведении. При этом эксперты заявляют, что эти действия не обязательно носят клинический характер. Законы Португалии закрепляют право на самоидентификацию, однако речь идет об идентификации как людей.

