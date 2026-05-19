ОАЭ: дроны по атомной электростанции Барака были запущены из Ирака

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что беспилотные летательные аппараты, участвовавшие в воздушном налете 17 мая, были выпущены с территории Ирака. В Ираке действуют связанные с Ираном шиитские группировки.

"В ходе продолжающегося расследования наглой атаки атомной электростанции Барака, имевшей место 17 мая 2026 года, техническими средствами слежения было подтверждено, что все три дрона были запущены из Ирака", – говорится в заявлении.

Напомним, что два БПЛА были перехвачены, один нанес удар по электрогенератору, расположенному за пределами внутреннего периметра АЭС. На месте возник пожар, однако пострадавших не было. Международное агентство по атомной энергии сообщило, что в случае необходимости окажет ОАЭ помощь.

Утром 18 мая министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате трех беспилотных летательных аппаратов, проникших со стороны Ирака в воздушное пространство королевства.

Как Саудовская Аравия, так и ОАЭ воздержались от прямых обвинений в адрес Ирана. Однако, несмотря на остающееся в силе прекращение огня, режим аятолл продолжает провокации в районе Персидского залива, атакуя союзные США государства.