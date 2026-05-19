x
19 мая 2026
|
последняя новость: 18:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 мая 2026
|
19 мая 2026
|
последняя новость: 18:44
19 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

ОАЭ: дроны по атомной электростанции Барака были запущены из Ирака

Иран
ОАЭ
Война с Ираном
Ирак
время публикации: 19 мая 2026 г., 18:44 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 18:48
ОАЭ: дроны по атомной электростанции Барака были запущены из Ирака
Arun Girija/Emirates Nuclear Energy Corporation/WAM via AP

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что беспилотные летательные аппараты, участвовавшие в воздушном налете 17 мая, были выпущены с территории Ирака. В Ираке действуют связанные с Ираном шиитские группировки.

"В ходе продолжающегося расследования наглой атаки атомной электростанции Барака, имевшей место 17 мая 2026 года, техническими средствами слежения было подтверждено, что все три дрона были запущены из Ирака", – говорится в заявлении.

Напомним, что два БПЛА были перехвачены, один нанес удар по электрогенератору, расположенному за пределами внутреннего периметра АЭС. На месте возник пожар, однако пострадавших не было. Международное агентство по атомной энергии сообщило, что в случае необходимости окажет ОАЭ помощь.

Утром 18 мая министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате трех беспилотных летательных аппаратов, проникших со стороны Ирака в воздушное пространство королевства.

Как Саудовская Аравия, так и ОАЭ воздержались от прямых обвинений в адрес Ирана. Однако, несмотря на остающееся в силе прекращение огня, режим аятолл продолжает провокации в районе Персидского залива, атакуя союзные США государства.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 мая 2026

В Саудовской Аравии перехвачены три БПЛА, прилетевшие из Ирака
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 мая 2026

Минобороны ОАЭ: дрон, атаковавший генератор АЭС Барака, прилетел с запада