У детского сада в центре Тель-Авива вороны атакуют детей и родителей

Родители и сотрудники детского сада в центре Тель-Авива жалуются на агрессивных ворон, которые в последние дни нападают на всех, кто приближается к зданию, сообщает N12.

Журналистка телеканала "Кан" Шели Тапиеро, пострадавшая сама при входе в детский сад, рассказала, что ворона клюнула ее в голову, поранив до крови. Она несколько раз звонила на "горячую линию" муниципалитета, но ей ответили, что "они занимаются только ранеными воронами".

Из мэрии Тель-Авива на запрос редакции N12 ответили, что речь идет о сезонном явлении: в период с апреля по июнь вороны защищают подросших птенцов и летают вблизи прохожих. "Утром к детскому саду выезжал городской специалист по дикой природе, однако птенцов и "аномальной угрозы" на месте не обнаружил". Для детей провели разъяснительное занятие, объяснив, что вороны просто защищают свое потомство.