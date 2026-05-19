Таиланд сократил срок безвизового пребывания туристов, это касается также израильтян

Таиланд
время публикации: 19 мая 2026 г., 19:49 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 19:49
AP Photo/Sakchai Lalit

Кабинет министров Таиланда одобрил сокращение безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран, в том числе и для граждан Израиля.

По словам министра туризма и спорта Сурасака Пханчароенворакула, комитет по визовой политике пересмотрит визовые правила для каждой страны в отдельности и определит, какой тип визы будет подходящим, принимая во внимание соображения безопасности и экономические факторы.

Безвизовый режим сроком на 60 дней действует в Таиланде с лета 2024 года для граждан 93 стран и территорий.

