Минздрав предупреждает об опасности купания около отеля Hilton в Тель-Авиве
время публикации: 19 сентября 2025 г., 09:55 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 10:01
Министерство здравоохранения Израиля предупреждает об опасности купания на пляжах около отеля Hilton в Тель-Авиве.
Причина: аномальные результаты микробиологических исследований прибрежных вод.
Предупреждение действует до дальнейшего уведомления.
Сейчас в Израиле жарко, температура воды в Средиземном море 29-30 градусов. Волны до 2 метров (волнение усилится во второй половине дня). Купание опасно из-за высоких волн и отбойных течений.