Минздрав: с начала войны в больницы были доставлены 456 человек

Минздрав сообщает, что с начала операции "Рычание льва" по состоянию на воскресенье, 1 марта, на 08:00, в больницы были эвакуированы или прибыли самостоятельно 456 человек. Из них по состоянию на утро остаются в приемных отделениях или госпитализированы 86 человек.

В числе этих 86 человек один пострадавший в тяжелом состоянии (не в результате прямого попадания ракет), 19 в состоянии средней степени тяжести, состояние 92 определяется как легкое. У троих возник сильный нервный шок, им потребовалась медицинская помощь. Один человек проходит обследования.

Отметим, данные минздрава были подготовлены до сообщения о смерти женщины, которая скончалась от затруднений дыхания во время тревоги, когда спешила в защищенное пространство. Она стала второй погибшей в ходе войны.