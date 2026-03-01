Иран впервые предпринял попытку ракетного удара по европейскому государству

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра, где расположена база британских королевских ВВС. Политик подчеркнул: по оценке официального Лондона, она не была целью ударов.

Политик назвал иранские ракетные удары беспорядочными. Он также отметил, что при обстреле Бахрейна одна из иранских ракет взорвалась в сотнях метрах от места, где находились 300 британских военнослужащих. Он не предоставил информации, были ли пострадавшие.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что 28 февраля самолеты британских ВВС принимали участие в отражении иранских ударов.

Информацию о первой попытке обстрела Ираном европейского государства подтвердили и в Израиле. Выпущенные с иранской территории ракеты упали в море.