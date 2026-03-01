Президент Ирана: "Убийство Хаменеи – объявление войны всем мусульманам"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, вошедший в триумвират, к которому перешло руководство страной после ликвидации аятоллы Али Хаменеи, заявил, что "убийство" верховного лидера – объявление войны всему исламскому миру. Ответственность он возложил на США и Израиль.

"Убийство высшего политического руководителя Исламской республики Иран и выдающегося лидера шиитов во всем мире – открытое объявление войны мусульманам, в особенности шиитам, во всем мире. Исламская республика считает своим законным правом отомстить тем, что стоит за этим историческим преступлением", – сообщил он.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани опубликовал в социальных сетях пост в котором сообщил, что удары, нанесенные по США и Израилю 28 февраля, причинили им ощутимый ущерб: "Сегодня мы ударим по ним с мощью, с которой они еще не встречались".

Отметим: за последние сутки Иран нанес воздушные удары по нескольким мусульманским странам, задействовав ракеты и беспилотники. В списке атакованных государств – Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Оман.