Нетаниягу обратился к народу Ирана на фарси: "Не упустите эту возможность, помощь уже пришла"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу обратился к иранцам на фарси, чтобы призвать их действовать и взять власть в Иране в свои руки после того, как Израиль и США "создадут все условия, чтобы мужественный народ Ирана смог освободиться от цепей деспотизма".

"В ближайшие дни мы нанесем удары по тысячам целей террористического режима, – заявил Биньямин Нетаниягу в видеообращении, опубликованном в его официальном блоге в социальной сети X. – Мы создадим условия для того, чтобы мужественный народ Ирана смог освободиться от цепей деспотизма. И поэтому я снова обращаюсь к вам: граждане Ирана, не упустите эту возможность. Это шанс, который выпадает лишь раз в каждом поколении. Не сидите сложа руки, потому что скоро наступит ваш момент. Момент, когда нужно выйти на улицы – выйти на улицы массово, миллионами, чтобы довести дело до конца, чтобы свергнуть режим ужаса, который сделал вашу жизнь такой горькой. Ваши страдания и жертвы не будут напрасны. Помощь, о которой вы мечтали, уже пришла. Помощь пришла – и теперь пришло время объединиться ради исторической миссии. Граждане Ирана – персы, курды, азербайджанцы, ахвази и белуджи, – сейчас время объединить ваши силы, чтобы свергнуть режим и обеспечить свое будущее".

В комментариях к этой публикации пользователи социальной сети предлагают Нетаниягу обратить внимание на тех представителей иранского руководства, кто еще не был ликвидирован.