Нетаниягу обратился к народу Ирана на фарси: "Не упустите эту возможность, помощь уже пришла"
Глава правительства Биньямин Нетаниягу обратился к иранцам на фарси, чтобы призвать их действовать и взять власть в Иране в свои руки после того, как Израиль и США "создадут все условия, чтобы мужественный народ Ирана смог освободиться от цепей деспотизма".
"В ближайшие дни мы нанесем удары по тысячам целей террористического режима, – заявил Биньямин Нетаниягу в видеообращении, опубликованном в его официальном блоге в социальной сети X. – Мы создадим условия для того, чтобы мужественный народ Ирана смог освободиться от цепей деспотизма. И поэтому я снова обращаюсь к вам: граждане Ирана, не упустите эту возможность. Это шанс, который выпадает лишь раз в каждом поколении. Не сидите сложа руки, потому что скоро наступит ваш момент. Момент, когда нужно выйти на улицы – выйти на улицы массово, миллионами, чтобы довести дело до конца, чтобы свергнуть режим ужаса, который сделал вашу жизнь такой горькой. Ваши страдания и жертвы не будут напрасны. Помощь, о которой вы мечтали, уже пришла. Помощь пришла – и теперь пришло время объединиться ради исторической миссии. Граждане Ирана – персы, курды, азербайджанцы, ахвази и белуджи, – сейчас время объединить ваши силы, чтобы свергнуть режим и обеспечить свое будущее".
В комментариях к этой публикации пользователи социальной сети предлагают Нетаниягу обратить внимание на тех представителей иранского руководства, кто еще не был ликвидирован.
در روزهای آینده ما به هزاران هدف رژیم تروریستی ضربه خواهیم زد.
ما شرایطو برای مردم شجاع ایران فراهم خواهیم کرد تا خود را از زنجیرهای استبداد رها کنن.
و به همین دلیل من دوباره خطاب به شما میگم:
ای شهروندان ایران این فرصت رو از دست ندهید.
