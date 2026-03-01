x
Ближний Восток

ХАМАС выразил соболезнования Ирану, но мстить за Хаменеи не обещал

Война с Ираном
Иран
ХАМАС
время публикации: 01 марта 2026 г., 11:38 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 11:41
ХАМАС выразил соболезнования Ирану, но мстить за Хаменеи не обещал
AP Photo/Emrah Gurel

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" публикует заявление террористической группировки в связи с гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и других представителей иранского руководства. Палестинские террористы воздерживаются от угроз отомстить за смерть Хаменеи.

Американо-израильский удар квалифицируется как наглое нарушение суверенитета и независимости государства, нарушение всех норм международного права, угрожающее региональной и глобальной безопасности.

ХАМАС напоминает, что Хаменеи на протяжении десятилетий оказывал палестинцам политическую, дипломатическую и военную помощь, и благодарит его за это. "Он поддерживал Палестину, Иерусалим, Газу, аль-Аксу и "Потоп аль-Аксы", – говорится в заявлении. "Потоп аль-Аксы" – это нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

"Ответственность за чудовищное преступление против суверенитета Исламской республики Иран и за его последствия лежит на американской администрации и сионистской оккупации. Мы призываем арабские и мусульманские страны, международное сообщество принять немедленные действия и положить конец эскалации и преступлениям", – добавляют палестинские террористы.

Ближний Восток
