Растительная пища может уменьшить воспаление. Новое исследование

Согласно анализу клинических испытаний, проведенному учеными из Уорикского университета, питание с упором на растительные продукты может способствовать снижению уровня ключевого показателя воспаления в организме. Работа, опубликованная в Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, стала первым систематическим обзором и метаанализом рандомизированных контролируемых исследований, изучающих влияние растительных диет на уровень С-реактивного белка (СРБ) – одного из основных маркеров системного воспаления.

Хроническое маловыраженное воспаление, также называемое "воспалительным старением", всё чаще рассматривается как фактор, связанный с развитием возрастных заболеваний, включая сердечно-сосудистые болезни, диабет 2 типа и некоторые формы рака. Из почти 3000 научных работ, посвященных влиянию растительного питания на уровень СРБ, лишь семь соответствовали строгим критериям рандомизированных контролируемых исследований. Их объединенный анализ (541 участник) показал, что у людей, придерживающихся растительных диет, будь то веганская, вегетарианская или основанная на цельных продуктах, уровень СРБ был значительно ниже по сравнению с теми, кто придерживался смешанного рациона.

Как правило, такие диеты включают больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов и семян. Они богаты клетчаткой, антиоксидантами и ненасыщенными жирами и содержат меньше насыщенных жиров. По мнению исследователей, именно это сочетание питательных веществ может объяснять их противовоспалительный эффект. Ранее наблюдательные исследования уже связывали растительные диеты со снижением воспаления и рисков хронических заболеваний. Однако в отличие от них, данный анализ опирается исключительно на рандомизированные контролируемые исследования.