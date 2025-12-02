Фруктоза может незаметно усилить воспаление

Несмотря на достижения современной медицины, инфекции, вызванные вирусами и бактериями, по-прежнему остаются одной из главных причин смертности в мире. Это усилило интерес ученых к тому, могут ли отдельные компоненты питания влиять на работу иммунной системы.

Команда из Венского университета впервые выяснила, что моноциты – важные иммунные клетки крови – начинают сильнее реагировать на бактериальные токсины после потребления фруктозы. И эта усиленная реакция оказывается вредной, а не защитной. Исследователи обнаружили повышение количества рецепторов, которые распознают бактериальные компоненты, что делает организм более склонным к воспалению.

Чтобы оценить этот эффект, ученые провели два рандомизированных исследования с участием здоровых добровольцев. Они сравнили иммунный отклик после употребления напитков с фруктозой и напитков с глюкозой. Кроме того, исследователи изучили изолированные моноциты и провели эксперименты на клеточных культурах, чтобы лучше понять, какие биологические процессы стоят за наблюдаемыми изменениями.

Полученные данные показали, что фруктоза – в отличие от глюкозы – вызывает увеличение уровня Toll-подобного рецептора 2 в моноцитах. Этот рецептор играет важную роль в управлении иммунным ответом. Его повышение усиливало чувствительность клеток к липотейхоевой кислоте – токсину бактериального происхождения. Также было зафиксировано более активное выделение провоспалительных молекул, таких как интерлейкин-6, интерлейкин-1β и фактор некроза опухоли α.

Ученые подчеркивают, что в дальнейшем необходимо изучить, как длительное и повышенное потребление фруктозы может влиять на иммунитет и риск инфекций, особенно у людей с уже существующими метаболическими нарушениями, например диабетом 2 типа или жировой болезнью печени.