01 мая 2026
последняя новость: 13:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
01 мая 2026
01 мая 2026
последняя новость: 13:54
01 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

В районе горы Мерон ужесточены инструкции: собрания не более 200 человек

время публикации: 01 мая 2026 г., 13:05 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 13:21
David Cohen/Flash90

Командование тыла изменило инструкции для населения в связи с поступившей разведывательной и оперативной информацией.

Как сообщает в пятницу, 1 мая, INN, населенный пункт Мерон и окрестные населенные пункты будут переведены из "зеленой" зоны опасности в "желтую".

В соответствии с новыми инструкциями, собрания в этих районах будут ограничены 200 участниками на открытом пространстве и 600 в помещении, и предыдущий формат, позволявший участие тысяч паломников в соответствии с ранее опубликованными правилами, отменен.

Новые указания распространяются на линию противостояния, а также населенные пункты Мерон, Бар-Йохай, Ор а-Гануз и Сафсуфа, действовать они будут с пятницы, 1 мая, с 13:00 и до понедельника, 4 мая, 20:00.

В соответствии с новыми указаниями: образовательная деятельность – разрешено проводить занятия в здании или в месте, откуда можно добраться до стандартного защищенного помещения в установленное время.

Рабочие места – разрешена деятельность в здании или в месте, откуда можно добраться до стандартного защищенного помещения в установленное время.

Собрания – на открытой местности до 200 человек, в помещениях – до 600 человек.

Командование тыла продолжает проводить текущую оценку ситуации. В случае изменений в политике защиты общественность будет проинформирована через официальные платформы Командования тылом и пресс-службы ЦАХАЛа.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 мая 2026

Гендиректор министерства по делам Иерусалима сообщил об отмене паломничества на гору Мерон
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 апреля 2026

Служба тыла рассматривает возможность отмены паломничества на гору Мерон
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 апреля 2026

Инструкции Службы тыла остаются без изменений до исхода субботы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 апреля 2026

Десятки автобусов и тайный маршрут через лес: "харедим" планируют пробраться на гору Мерон