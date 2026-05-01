В районе горы Мерон ужесточены инструкции: собрания не более 200 человек

Командование тыла изменило инструкции для населения в связи с поступившей разведывательной и оперативной информацией.

Как сообщает в пятницу, 1 мая, INN, населенный пункт Мерон и окрестные населенные пункты будут переведены из "зеленой" зоны опасности в "желтую".

В соответствии с новыми инструкциями, собрания в этих районах будут ограничены 200 участниками на открытом пространстве и 600 в помещении, и предыдущий формат, позволявший участие тысяч паломников в соответствии с ранее опубликованными правилами, отменен.

Новые указания распространяются на линию противостояния, а также населенные пункты Мерон, Бар-Йохай, Ор а-Гануз и Сафсуфа, действовать они будут с пятницы, 1 мая, с 13:00 и до понедельника, 4 мая, 20:00.

В соответствии с новыми указаниями: образовательная деятельность – разрешено проводить занятия в здании или в месте, откуда можно добраться до стандартного защищенного помещения в установленное время.

Рабочие места – разрешена деятельность в здании или в месте, откуда можно добраться до стандартного защищенного помещения в установленное время.

Собрания – на открытой местности до 200 человек, в помещениях – до 600 человек.

Командование тыла продолжает проводить текущую оценку ситуации. В случае изменений в политике защиты общественность будет проинформирована через официальные платформы Командования тылом и пресс-службы ЦАХАЛа.