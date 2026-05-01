01 мая 2026
последняя новость: 12:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
01 мая 2026
|
01 мая 2026
|
последняя новость: 12:22
01 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

БАГАЦ обязал перейти от коллективных санкций против уклонистов к индивидуальным

время публикации: 01 мая 2026 г., 12:12 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 12:17
БАГАЦ обязал перейти от коллективных санкций против уклонистов к индивидуальным
Израильский институт демократии опубликовал подробное разъяснение по вопросу санкций в отношении ультрарелигиозных молодых людей, уклоняющихся от службы в армии: о каких санкциях идет речь, почему БАГАЦ считает их более значимым фактором борьбы с уклонением "харедим" от призыва, и что должно измениться, если государство без промедления начнет исполнять решение Верховного суда.

Специалисты Израильского института демократии указывают, что если ранее санкции против ультраортодоксальных уклонистов и дезертиров были "коллективными" – то есть, государство сокращало бюджет ешив, и религиозные учебные заведения были вынуждены искать другие источники финансирования, – то новый пакет санкций становится персональным и бьет по карману непосредственно уклоняющихся от службы.

Решение направлено на пробивание "социальной сети безопасности", которой пользуются ультрарелигиозные уклонисты. В частности, блокируется доступ к программам субсидированного жилья, таких как "Квартира со скидкой", где доля ультраортодоксов в числе покупателей была весьма существенной. Отменяется дополнительный грант в размере 40 тысяч шекелей при покупке новой квартиры на периферии.

Полностью отменяются субсидии на детские ясли и группы продленного дня, причем если раньше субсидии на ясли не получали только аврехи (семейные ультраортодоксы), которые только учатся, теперь отмена льготы должна быть распространена на всех подлежащих призыву аврехов, включая работающих.

Должны быть отменены скидки на муниципальный налог ("арнону") и общественный транспорт: эти расходы являются значимой частью потребительской корзины ультраортодоксальных семей.

БАГАЦ обязал правительственные министерства и ведомства приступить к выполнению санкций по жесткому графику – в период от 21 до 35 дней, в зависимости от санкций.

