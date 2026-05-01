Умер бывший футболист сборной Израиля

время публикации: 01 мая 2026 г., 13:28 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 13:28
Умер бывший футболист сборной Израиля
AP Photo/Ian Walton

1 мая на 73-м году жизни умер известный израильский футболист Шломо Кирт, сообщает ONE.

Он погиб в результате несчастного случая в Реховоте.

Защитник выступал за команды "Маккаби" (Шаарим). "Маккаби" (Петах-Тиква), "Бейтар" (Иерусалим), "Бней Йегуда" (Тель-Авив), "Маккаби" (Тель-Авив), "Апоэль" (Кфар-Саба), "Бейтар" (Нетания), "Маккаби" (Яффо).

Он - двукратный обладатель Кубка Израиля.

В 1978-85 годах Шломо Кирт выступал за сборную Израиля.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 апреля 2026

Умер легендарный футболист тель-авивского "Апоэля" и сборной Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 апреля 2026

Умер легендарный вратарь сборной Болгарии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 марта 2026

На 44-м году жизни умер бывший футболист "Аль-Насра" и сборной Саудовской Аравии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 февраля 2026

Умер легендарный болгарский футболист