"Шиба" начала найм врачей для больницы в Беэр-Шеве, которая откроется через семь лет

Больница "Перес Негев", которая должна открыться в Беэр-Шеве в 2033 году, начала набор ординаторов. Первые два ординатора были зачислены в отделение акушерства и гинекологии, сообщает The Marker.

В общей сложности в этом году предполагается принять 20 ординаторов, а впоследствии – по 40 ежегодно вплоть до открытия больницы.

Ординатура будет проходить в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере. После открытия больницы в Беэр-Шеве они обязуются отработать там не менее четырех лет (по отдельным специальностям – не менее пяти лет).

Со следующего года начнется подготовка медсестер целенаправленно для новой больницы.

Данные шаги предпринимаются, чтобы избежать "каннибализма" – борьбы между больницами за медицинский персонал.

Будущая больница рассчитана на 600 койкомест, 600 врачей и 1000 медсестер.