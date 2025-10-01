Ученые проанализировали работу отделения радиологии больницы "Сорока" в первые часы атаки 7.10

Исследователи из Университета Бен-Гуриона описали работу радиологического отделения во время теракта 7 октября и проанализировали работу ИИ-моделей в условиях кризиса.

Работа опубликована в журнале Radiology.

Медицинский центр "Сорока" в Беэр-Шеве принял 673 пациента за первые сутки, что значительно превысило его штатную пропускную способность. Обычно при массовых кризисах первый и самый трудный – хаотический – этап, когда пострадавшие прибывают массово, быстро заканчивается, и работа становится более плановой. Но 7 октября ситуация была другой. Хаотическая фаза продолжалась много часов, а поток раненых был беспрецедентным. Пострадавшие прибывали на машинах скорой помощи, вертолетах и личном транспорте – более 400 человек за первые восемь часов.

Из 673 человек через системы визуализации прошел 461 пациент: 351 сделали рентген, 164 – компьютерную томографию (КТ), 54 – оба исследования. Травмы были самыми разными: тупые и проникающие ранения, раны от огнестрельного оружия и взрывов. Ситуацию осложняли продолжающиеся ракетные обстрелы.

Больница задействовала защищенные от ракет нештатные сканеры, которые для КТ и рентгенографии практически никогда не используются, – аппараты для радиотерапии и ПЭТ-КТ. Особую роль сыграли ИИ-инструменты. ИИ анализировал все КТ в реальном времени и выделял критические особенности. Люди уставали, и вероятность ошибки повышалась. ИИ сыграл роль своего рода страховочной сетки. Кроме того, ИИ-модели использовали обработку естественного языка для сопоставления изображений с заключениями, которые врачи диктовали в качестве комментария к снимкам. ИИ прослушивал запись, сравнивал ее со снимком и в случае несоответствия сигнализировал об этом врачу. ИИ не заменял врачей, только люди принимали решения, но он помогал не упустить важные детали в условиях стресса. Персонал работал в экстремальных условиях. Сотрудники больницы не только уставали, они очень беспокоились о своих семьях, поскольку атаки продолжались.

Ученые считают, что у любой больницы должны быть четко отлаженные каналы, которые позволят экстренно подключить к работе по анализу снимков врачей из больниц, расположенных в других городах. Необходимо предусматривать обязательную ротацию для отдыха персонала. Несмотря на то, что ИИ-модели подстраховывали достаточно надежно, люди должны быть в хорошей физической форме. Ученые считают, что опыт Медицинского центра "Сорока" должен быть учтен медиками во всем мире.