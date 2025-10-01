Руководство по безопасному соблюдению поста на Йом-Кипур от "Маген Давид Адом"

Перед началом Йом-Кипур служба скорой помощи "Маген Давид Адом" опубликовала рекомендации по максимально безопасному соблюдению поста в этот день.

Чтобы облегчить пост, особенно когда он проводится впервые, необходимо обильное питье перед началом поста. До входа в пост следует выпить не менее двух литров воды, уменьшив или прекратив при этом употребление напитков, содержащих кофеин (кофе, какао, кола, чай, энергетические напитки и т.п.) Также рекомендуется избегать сладких напитков, усиливающих ощущение жажды.

Следует избегать соленых продуктов, таких как соленья, чипсы и орешки, которые вызывают жажду.

Последняя трапеза перед постом должна быть обильной и сочетать продукты из всех групп – сложные углеводы с белками, жирами и овощами, это важно для создания чувства сытости на длительное время.

МАДА напоминает, что больным, получающим хронические лекарства. пожилым людям и беременным не следует поститься без предварительной консультации с врачом.

Отсутствие питья может привести к обезвоживанию: важно уделять особое внимание младенцам, детям и пожилым людям. В случае появления слабости и признаков обезвоживания, таких как головокружение, тошнота и рвота, необходимо как можно скорее обратиться в МАДА по телефону 101 и соблюдать указания диспетчера до прибытия медиков.

Женщины, получающие инъекции для лечения бесплодия, смогут получить необходимые им инъекции при помощи сотрудников МАДА: при необходимости следует позвонить по телефону 101, чтобы заранее согласовать свое прибытие на ближайшую станцию "Маген Давид Адом". Необходимо привезти препарат для инъекции и направление от лечащего врача с датой и временем инъекции, дозировкой и указанием места и способа введения (внутримышечно или подкожно). Парамедики МАДА будут делать инъекции только пациентам, которые ранее уже получали не менее одной инъекции того же препарата.

Десятки тысяч детей и подростков используют Йом-Кипур для катания на велосипедах, самокатах и роликовых коньках по городским и междугородним дорогам. МАДА призывает родителей заранее проверить исправность велосипедов с акцентом на шины и тормоза, следить, чтобы дети катались в шлемах и защите и уделяли повышенное внимание прохожим.

В последние несколько лет в Йом-Кипур происходили смертельные ДТП с участием транспортных средств, поэтому важно обращать внимание на дорогу и соблюдать правила дорожной безопасности. В случае травмы следует как можно скорее позвонить по телефону 101 или вызвать помощь через приложение "МАДА шели", которое автоматически определит местоположение звонящего.

Выход из поста следует сделать постепенным: прервать пост рекомендуется стаканом напитка с куском пирога или двумя ломтиками хлеба с намазкой, примерно через час можно съесть легкую трапезу.