Исследователи связывают пропуск завтрака с риском развития остеопороза

Исследователи сообщили в журнале Эндокринного общества, что отказ от завтрака связан с повышенным риском переломов костей, вызванных остеопорозом. В работе были проанализированы медицинские данные и анкеты более 927 000 жителей Японии старше 20 лет. Ученые изучали, как привычки образа жизни влияют на вероятность переломов бедра, руки или ноги.

Анализ показал: у тех, кто регулярно пропускает завтрак, риск перелома повышается на 18%, у курильщиков – на 11%, а у людей, которые ужинают слишком поздно, – на 8%. При сочетании двух факторов – пропуска завтрака и позднего ужина – вероятность перелома возрастает до 23%.

К другим вредным привычкам, усиливающим риск повреждений костей, исследователи отнесли ежедневное употребление алкоголя, недостаток физической активности и плохое качество сна.

Кроме того, у людей, не завтракающих по утрам, чаще наблюдался дефицит кальция и витамина D, что может дополнительно способствовать развитию остеопороза.

Авторы исследования считают, что эти результаты свидетельствуют о том, что профилактика остеопороза и переломов требует не только здоровых привычек питания, но и более широких усилий по улучшению общего образа жизни.