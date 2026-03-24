Введение магнитной жидкости в сердце может предотвратить инсульты

Внутри сердца есть небольшая полость – левый предсердный придаток. При нерегулярном сердечном ритме кровь может задерживаться в этом участке, вместо того чтобы свободно циркулировать, что повышает вероятность образования тромбов. Если такой сгусток отрывается и попадает в мозг, он способен перекрыть кровоток и вызвать инсульт. При фибрилляции предсердий риск инсульта увеличивается примерно в пять раз, поэтому ученые задумались: можно ли вообще "выключить" этот участок из кровообращения.

Недавно ученые предложили новую экспериментальную методику – пока она испытана только на животных. Суть в том, что в сердце через катетер вводят специальную жидкость, управляемую магнитным полем. Затем она затвердевает и герметично закрывает придаток изнутри. Первые опыты на крысах и свиньях показывают, что в будущем такой подход может снизить риск инсульта у людей с фибрилляцией предсердий.

Сегодняшние методы лечения работают, но имеют ограничения. Чаще всего пациентам назначают антикоагулянты – препараты, разжижающие кровь и уменьшающие вероятность образования тромбов. Однако они повышают риск кровотечений, что особенно опасно для пожилых людей и пациентов с сопутствующими заболеваниями, такими как язва желудка, гипертония, болезни печени или почек, а также онкологические заболевания. Некоторые пациенты плохо переносят такие лекарства или вынуждены прекратить их прием из-за осложнений.

Альтернативой является процедура окклюзии левого предсердного придатка: в него устанавливают специальное устройство, которое перекрывает полость. Обычно такие имплантаты вводят через катетер – они раскрываются внутри, напоминая небольшой металлический зонтик.

Хотя этот метод может быть эффективным, он тоже не лишен недостатков. Из-за различий в форме и размере придатка у разных людей жесткие устройства не всегда плотно прилегают. В результате возможны небольшие протечки крови или образование тромбов на поверхности имплантата. Кроме того, элементы крепления могут травмировать ткани сердца. Новый подход принципиально отличается: вместо твердого имплантата используется магниточувствительная жидкость. Ее вводят в левое предсердие через катетер, а затем с помощью внешнего магнитного поля направляют и удерживают внутри придатка, даже несмотря на ток крови.

Через несколько минут вещество взаимодействует с жидкостью крови и превращается в мягкий гель, который полностью заполняет и герметизирует полость. Поскольку материал сначала жидкий, он способен точно повторить сложную форму придатка у каждого пациента, что теоретически обеспечивает более надежную изоляцию, чем традиционные устройства. Кроме того, этот гель может срастаться с внутренней оболочкой сердца, образуя гладкую поверхность, что снижает риск образования новых тромбов.

В экспериментах на свиньях гель оставался стабильным в течение десяти месяцев, не вызывая утечек или образования тромбов. Ткань сердца постепенно покрывала его поверхность, формируя ровный и, по всей видимости, здоровый слой. По сравнению с традиционными металлическими имплантатами, магнитный гель показал более безопасный профиль: он создавал гладкую поверхность и не повреждал ткани, как это иногда происходит из-за крепежных элементов. Также исследователи не обнаружили негативных биологических эффектов у животных.