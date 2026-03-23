Военная сводка минздрава: в больницы доставлены 153 пострадавших за сутки
Министерство здравоохранения сообщает, что с начала войны "Рычание льва" по состоянию на понедельник 23 марта 2026 года 07:00 в больницы страны были эвакуированы 4713 пострадавших, 123 из них находятся на госпитализации в настоящий момент.
Из числа госпитализированных 15 находятся в тяжелом состоянии, 27 в состоянии средней степени тяжести, состояние 79 определяется как легкое.
За последние сутки, с 07:00 воскресенья по 07:00 понедельника в больницы поступили 153 пострадавших, из них двое в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести, состояние 140 определено как легкое, восемь человек прибыли с сильным нервным шоком.
Министерство здравоохранения напоминает всем, кто нуждается в помощи, что можно обращаться в центры психологической устойчивости, а также на экстренные линии и линии эмоциональной поддержки больничных касс, чтобы получить психологическую помощь.
Вся информация о центрах экстренной помощи и эмоциональной поддержки:
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/resilience-centers-list
Телефон национального терапевтического центра психологической устойчивости: *5486
Центр работает с воскресенья по четверг с 08:00 до 20:00, а в чрезвычайной ситуации – круглосуточно, 24/7
Больничные кассы:
"Меухедет" – *3833
"Леумит" – *507
"Маккаби" – *3555
"Клалит" – *8703
Центры психологической устойчивости на юге и в районе сектора Газы:
Центр психологической устойчивости Ашкелона – *2452, здание "Авиэль", ул. ЦАХАЛ 99, Ашкелон.
Центр психологической устойчивости "Хоф-Ашкелон" – 08-6775598 / 08-6576728, региональный совет Хоф-Ашкелон, Бат-Хадар.
Центр психологической устойчивости Эшколя – 08-9965264 / 054-4819859, региональный совет Эшколь, кибуц Маген.
Центр психологической устойчивости Сдерота – 08-6611140 / 50, ул. Герцль, 68.
Центр психологической устойчивости Шаар а-Негева – 052-6122141, колледж "Сапир".
Центр психологической устойчивости Сдот-Негева – 076-5322041 / 08-9941091, региональный совет Сдот-Негев.
Центр психологической устойчивости АМАН – район западного Негева (Нетивот, Мерхавим, Бней-Шимон) – 055-3063863, ул. ХАРАШ 76, Нетивот.
Центр психологической устойчивости Офакима – 054-8220057 / 08-9928438, ул. Кибуц Галуйот 57, Офаким.
Центр психологической устойчивости бедуинского общества – 072-2212788, Бейт Ноам, ул. Шазар 35, Беэр-Шева.
Центры психологической устойчивости на севере (населенные пункты Восточной и Западной Галилеи):
иврит – 04-6900603
арабский – 04-7702649
русский – 04-7702650
английский – 04-7702651
Центры психологической устойчивости в Иудее и Самарии:
Гуш-Эцион – 058-3989550, ул. Боаз 1, Эфрат.
Биньямин – 02-5848600, ул. а-Оман, промышленная зона Шаар-Биньямин.
Самария – 055-2779285, торговый центр Карней-Шомрон, ул. Рехавам Зеэви 1.
Иудея – 02-9969560, 055-9534177, здание местного совета Кирьят-Арба.
Амутa ЭРАН – 1201