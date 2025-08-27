Хроническое легкое обезвоживание может усиливать реакцию на стресс

Работа, опубликованная в Journal of Applied Physiology, показала: у людей, которые потребляли меньше 1,5 литров воды в день, уровень кортизола – главного гормона стресса – при стрессовых испытаниях был значительно выше, чем у тех, кто регулярно пил больше. Это говорит о том, что даже легкое хроническое обезвоживание усиливает стрессовые реакции организма. Ученые разделили здоровых молодых участников на две группы: одна придерживалась низкого уровня потребления жидкости (меньше 1,5 л/день), другая – пила больше рекомендованных норм (около 2 л у женщин и 2,5 л у мужчин). После недели такого режима всех подвергли стресс-тесту с публичным выступлением и решением арифметических задач.

Обе группы испытывали одинаковое волнение и показывали рост частоты сердечных сокращений. Но у людей с низкой гидратацией уровень кортизола поднимался гораздо сильнее. Если такая реакция повторяется ежедневно, она может увеличить риски заболеваний сердца, почек и диабета.

Интересно, что участники с недостаточным потреблением воды не ощущали большей жажды, чем их хорошо гидратированные сверстники, однако анализ мочи показал явные признаки обезвоживания. Это подтверждает, что чувство жажды не всегда отражает реальные потребности организма.

Причина кроется в работе гормонов: при дефиците жидкости мозг выделяет вазопрессин, который помогает почкам удерживать воду. Но этот же гормон усиливает работу системы стресса, способствуя повышенному выбросу кортизола. В итоге организм одновременно экономит воду и становится более уязвимым к стрессу.

Таким образом, достаточное потребление воды может быть важным элементом в укреплении стрессоустойчивости наряду со сном, физической активностью, питанием и социальными связями. В условиях, когда хронический стресс становится проблемой общественного здравоохранения, гидратация выделяется как простая и доступная мера поддержки здоровья.

Однако исследователи подчеркивают: вода не является универсальным средством борьбы со стрессом. Эксперимент проводился в контролируемых условиях на здоровых молодых людях, и его результаты не полностью отражают реальную жизнь. Необходимы долгосрочные наблюдения, чтобы подтвердить, действительно ли поддержание оптимального уровня гидратации снижает риск болезней, связанных со стрессом, на протяжении многих лет.